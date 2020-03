Santo Stefano, la sindaca: "Da lunedì stop attività motoria"

Sarzana - Val di Magra - "Se il presidente Conte non stringerà sull'attività motoria entro domenica, lunedì farò un'ordinanza sindacale per proibire le attività motorie all'aria aperta. Non vorrei arrivare a farlo ma voglio difendervi tutti per tutto il tempo necessario". Ad affermarlo, la sindaca di Santo Stefano Paola Sisti con un post sul suo profilo Facebook. Quindi, premier o non premier, Palazzo civico si appresta a stoppare footing e camminate, attività del resto già indebolite nei giorni scorsi con la chiusura del tratto santostefanese della ciclopedonale lungo il Canale Lunense. "Qualcuno oggi mi ha chiesto se è vero che sono in quarantena anch'io! Tranquilli, per ora sto bene, non sono in quarantena e posso dirvi che su Santo Stefano la situazione non è drammatica. Occorre però continuare a stringere i denti e rimanere in casa. Tutte le volte che dovete uscire fatevi una semplice domanda: è proprio necessario, davvero ho bisogno di uscire? Rispondetevi onestamente e poi decidete sapendo che quel gesto può mettere a repentaglio la vostra vita! Tutto questo presto finirà e quando ci rivedremo sarà bellissimo, sarà una grande festa", ha concluso la sindaca.