Santo Stefano, la Befana porta il carbone a Iren e Regione

Sarzana - Val di Magra - Buona partecipazione oggi pomeriggio a Santo Stefano alla merenda dell'Epifania organizzata dal Comitato No Biodigestore per dire no alla realizzazione dell'impianto di Saliceti. In Piazza Garibaldi hanno trovato spazio striscioni e sono stati distribuiti volantini con le varie ragioni della contrarietà all'insediamento secondo il comitato: dalla prossimità alle falde acquifere ai rischi sanitari e per l'ambiente, passando per l'inquinamento acustico e la svalutazione delle proprietà. Su un cartellone, una befana che porta carbone a Iren, Recos e Regione Liguria. Il Comune ha messo a disposizione le 'casette' del mercatino natalizio, mentre alcune attività della zona (Antico market, Siamo alla frutta e verdura, Conad, Nonno Pescetto, Valerio's Bakery) hanno donato i prodotti con i quali è stata organizzata la merenda. Presenti rappresentanti delle forze politiche Italia Viva, Pci, Pd e Rifondazione. Hanno preso parte all'iniziativa anche sodalizi quali Legambiente, Comitato Che Botta e Acquabenecomune.



N.R.