Sarzana - Val di Magra - Sabato 23 gennaio ore 11.00 l'amministrazione comunale di Santo Stefano Magra incontra i cittadini in Via Cisa Vecchia presso la piazzetta/parcheggio situato all'inizio del tratto Ztl per presentare gli interventi di messa in sicurezza relativi a Via Cisa Vecchia e Via La Malfa. Ai partecipanti si richiede massima attenzione al rispetto delle norme anti contagio.