Santo Stefano, in corso piano di asfaltature da 130mila euro

Sarzana - Val di Magra - Ha preso il via nel corso di questa settimana il piano di asfaltature del Comune di Santo Stefano di Magra. Una cantiere 'itinerante' pensato ogni anno per andare a intervenire su una serie di priorità individuate dagli uffici e dall'amministrazione. In questi giorni sono stati completati i lavori di rifacimento degli asfalti degradati in Via Saragat, Via Spadoni, Via Volta e Via Zara. I prossimi interventi riguarderanno Via Togliatti, in particolare la zona della rotatoria in prossimità dell'immissione sul raccordo, dove ci sono importanti malformazioni dovute soprattutto al traffico di mezzi pesanti; Via Gramsci a Ponzano Superiore, dove oltre alla riasfaltatura sarà anche ripristinata la corretta regimazione delle acque e saranno rimossi i blocchi di calcestruzzo collocati in seguito agli eventi franosi del 2018; sempre a Ponzano Superiore si interverrà su Via Mantero con riasfaltatura e messa in opera di tratti di guardrail; infine sarà rifatto il manto di Via Arenelle. L'importo complessivo dei lavori, affidati a una ditta che ha proposto un ribasso di circa il 20 per cento, è di 130mila euro.

Nell'appalto rientra anche la riqualificazione degli arredi a Ponzano, eseguito in questi giorni. Gli interventi saranno completati entro la fine di ottobre cercando, in accordo con ditta e Polizia municipale, di realizzarli in giorni e orari tali da arrecare i minori disagi possibili alla viabilità e alla popolazione. Inoltre Acam, d'intesa con Palazzo civico, ha rifatto gli asfalti di Via Castiglioni a Ponzano (dall'intersezione con la Cisa al cimitero) dopo essere intervenuta nelle scorse settimane per rifare l'acquedotto lungo l'arteria.