Santo Stefano fa festa tra Befani e attività per bambini

Sarzana - Val di Magra - Proseguono a Santo Stefano di Magra gli eventi delle feste. Sabato 5 gennaio alle 15.30 al Circolo Arci La Pineta di Ponzano 'Festa della Befana' con animazione, merenda e calze per i bambini, e dalle 17.00 i 'Befani' – iniziativa a cura dei rioni - cominceranno a battere in lungo e in largo il comune, bussando alle porte delle case per far divertire i più piccoli e magari rimediare offerte che saranno devolute in beneficenza. Domenica 6 gennaio dalle 15.00 all'opificio calibratura della ex Vaccari bambini ancora in primo piano con 'La Fabbrica delle favole', a cura dell'associazione culturale Artemisia: dalle 15.00 workshop (prenotazione obbligatoria ai numeri 339 2918421 - 3938868106 o alla mail didattica@artemisiacoop.it), alle 16.30 merenda della Befana e alle 17.30 'L'illusionista gentile', spettacolo di Niccolò Nardelli. Infine, lunedì 14 gennaio alle 21.00, al panificio Valerio's Bakery, workshop 'Torte da forno' (prenotazioni al numero 0187697175).