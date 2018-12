Santo Stefano, ecco la rotatoria tra Via Cisa e Via XXVII Gennaio

Sarzana - Val di Magra - In questi giorni a Santo Stefano di Magra è stata realizzata una rotatoria all'intersezione tra la Via Cisa e Via XXVII gennaio. “Un intervento atteso a lungo che arriva dopo due anni di confronto con Anas – spiega il sindaco Paola Sisti -. Si tratta di una rotatoria provvisoria, propedeutica alla realizzazione di una rotatoria definitiva, che contiamo di fare entro la fine dell'anno. Un ulteriore passo per aumentare la sicurezza di chi percorre la strada e di chi vive a Santo Stefano. Su questo fronte abbiamo fatto tutto il possibile per quel che la norma consente, in particolare andando a illuminare in maniera consona tutti i passaggi pedonali. Inoltre, abbiamo preannunciato ad Anas la volontà di mettere in sicurezza una serie di fermate dei mezzi pubblici lungo la Cisa. Certo, resta il grande tema della variante alla Via Cisa, al quale va dedicato un tavolo di confronto con tutti gli attori interessati: un punto sul quale non va assolutamente spenta la luce”.



"L'impegno per una viabilità più sicura va di pari passo con quello su decoro e arredo urbano. “Il lavoro non si ferma – continua il primo cittadino -, dalla cura delle aiuole alle asfaltature, passando per quel grande piano di piccole opere annunciato in campagna elettorale e diventato realtà. Doveroso un ringraziamento alla squadra degli operai comunali”.



Rinnovato infine il progetto che vede i migranti ospiti dei centri di accoglienza santostefanesi occuparsi della manutenzione del territorio. “Un'esperienza utile e positiva che abbiamo deciso di portare avanti – conclude il sindaco -. Questa volta del tutoraggio si occupa il personale comunale. Ad essere impiegati, i ragazzi all'opera nel corso del primo anno di progetto, quindi già in possesso di una adeguata formazione di base”.