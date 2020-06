Santo Stefano, è possibile chiedere contributi per il pagamento dell'affitto

Sarzana - Val di Magra - Dall'11 al 30 giugno sarà possibile presentare al comune di Santo Stefano di Magra domanda per il contributo staordinario per l'affitto.

Una parte del fondo sarà destinata a coloro che dimostreranno di aver subito una riduzione del reddito legata all'emergenza Covid-19.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito all'interno della news.

La domanda, corredata della documentazione richiesta, pena esclusione, potrà essere presentata

via pec : protocollo@pec.comune.santostefanodimagra.sp.it

via mail : protocollo@comune.santostefanodimagra.sp.it

o tramite raccomandata (farà fede la data di spedizione) e dovrà pervenire al protocollo entro le ore 12:00 del giorno 30 giugno 2020;

Per maggiori informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ai servizi sociali 0187 697179/697172.

Moduli a questo link: http://www.comune.santostefanodimagra.sp.it/c011026/po/mostra_news.php?id=1246&area=H