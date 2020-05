Santo Stefano deve rinunciare alla rievocazione storica

Sarzana - Val di Magra - Niente Infiorata del corpus domini né rievocazione storica (che a luglio avrebbe toccato la XVII edizione) che per Santo Stefano Magra. L'ha annunciato ieri in consiglio comunale il sindaco Paola Sisti. "Sono manifestazioni che per la loro conformazione è impossibile gestire in questa fase e con molto rammarico abbiamo deciso di sospenderle", ha detto la prima cittadina. "Quello che invece possiamo immaginare a livello di eventi - ha continuato - sono ad esempio spettacoli teatrali con prenotazione dei posti, sedie a distanza, pubblico con le mascherine. Si tratta di tipi di manifestazioni per i quali il governo ha fornito linee guida. Sarebbe importante organizzarle sia per i cittadini sia per il settore e i suoi lavoratori".