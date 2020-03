Santo Stefano, dalle 14 chiusi anche gli impianti sportivi privati

Sarzana - Val di Magra - Tutti gli impianti, le sale e le palestre di pertinenza pubblica nel Comune di Santo Stefano di Magra sono state chiusi con ordinanza. "Non abbiamo al momento lo stesso potere nei confronti delle strutture private che quindi abbiamo contattato stamani per le vie brevi raccomandando la chiusura in via precauzionale, in ragione dell’emergenza sanitaria in corso. Posso confermare che dalle ore 14 di oggi, nel nostro comune, anche le palestre e gli impianti sportivi privati saranno chiusi, grazie alla collaborazione dei gestori. Ci tengo molto a ringraziare i privati imprenditori per sensibilità e senso civico mostrati, è importante dare buoni esempi. Tra poco avremo riunione come Protezione Civile Comunale per proseguire con l’organizzazione del lavoro". Ne dà notizia Jacopo Alberghi, assessore comunale alla Protezione civile.