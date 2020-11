Santo Stefano conta 55 positivi, sempre attivo il servizio 'Distanti ma vicini'

Sarzana - Val di Magra - L'amministrazione comunale di Santo Stefano Magra ricorda di aver attivato, in collaborazione con la squadra di Protezione civile, lo sportello 'Distanti ma vicini' per garantire l’approvvigionamento di beni di prima necessità alle persone in difficoltà. Il servizio di spesa a domicilio è rivolto a soggetti e famiglie in quarantena, a coloro che si trovano in difficoltà o sono impossibilitati a uscire per età e/o patologie, nonché alle persone indicate dai servizi sociali. Il numero dedicato a questo tipo di necessità è il 3316793162. La Pubblica assistenza Croce Bianca di Santo Stefano ha attivo sul territorio un servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci, valido per tutta la cittadinanza in situazione di assoluta necessità, a supporto delle persone impossibilitate a recarsi nelle farmacie. I farmaci saranno consegnati il giorno successivo alla prenotazione. Il numero da comporre, tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 13.00 è lo 0187 699252. Cliccando sul pulsante rosso 'Informazioni Coronavirus', sulla homepage del sito istituzionale del Comune, si trova anche l'elenco degli esercizi che hanno aderito alla campagna #Iorestoacasa, per spesa e pasti pronti a domicilio.

Ad oggi, comunica Palazzo civico, sul territorio comunale di Santo Stefano i cittadini accertati positivi al Covid-19 sono 55; numero riferito a quelli che si trovano effettivamente nel territorio santostefanese (ovviamente chiusi in casa), non ai santostefanesi ospedalizzati, in quanto in gestione diretta della Asl: “I positivi ospedalizzati non rientrano nel conteggio”, chiariscono dal Comune. Inoltre, i cittadini sottoposti a sorveglianza attiva sono14. Vengono monitorati e sottoposti a isolamento domiciliare in quanto hanno avuto contatti con persone accertate positive a Covid-19 ma non risultano positivi al tampone. “La catena epidemiologica viene sempre responsabilmente ricostruita per competenza da Asl5 che, quando necessario, avvisa in via diretta e personale tutti gli eventuali interessati”, concludono da Palazzo civico.