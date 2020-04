Santo Stefano, ciclopedonale vietata anche dopo il 4 maggio

Sarzana - Val di Magra - Anche Santo Stefano, con propria ordinanza, ma ad adattare al territorio comunale l'ordinanza regionale in vigore da ieri e fino al 3 maggio, nonché l'ultimo Dpcm. Tra i chiarimenti forniti dal provvedimento firmato dal sindaco Paola Sisti, c'è lo status della pista ciclopedonale lungo il Canale lunense, che “rimane tuttora chiusa. Le trasgressioni saranno sanzionate”, scrive la sindaca. Con buona pace di chi ieri, sull'onda dell'ordinanza regionale, ha pensato bene di percorrerla. L'amato itinerario – che solca il territorio santostefanese da un capo (il confine con la Toscana il località Bettola) all'altro (il limes sarzanese) per circa 7 chilometri – resterà chiuso anche dopo il 4 maggio “poiché non sarebbe possibile garantire l’osservanza del distanziamento sociale”, come illustrato oggi da Jacopo Alberghi, assessore comunale alla Protezione civile. Che ha spiegato altresì come dalla settimana prossima – appunto dal 4 maggio – a Santo Stefano “le aree giochi per bambini resteranno chiuse. Sarà consentito l’accesso all’interno dei parchi pubblici comunali con obbligatorio uso di mascherine, vietati gli assembramenti e sarà obbligatorio osservare il distanziamento sociale di sicurezza (almeno 1,80 metri)”, inoltre non sarà “consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, ivi compresi i parchi predetti”.



Ma dal 4 nel popoloso comune della Valdimagra saranno riaperti i cimiteri. All’interno sarà obbligatorio l’uso di mascherine, saranno vietati gli assembramenti e sarà obbligatorio osservare il distanziamento sociale di sicurezza (almeno 1,80 metri). Saranno inoltre consentiti i mercati alimentari; sarà obbligatorio l’uso di guanti e mascherine per tutti (utenti e operatori), saranno vietati gli assembramenti e sarà obbligatorio osservare il distanziamento sociale di sicurezza (almeno 1,80 metri). Sarà presente un addetto al controllo e alla prevenzione degli assembramenti nell’area di vendita e ogni operatore commerciale dovrà porre, possibilmente a terra, la segnaletica che fissi la distanza minima dei clienti dal banco. E ancora, sarà consentito svolgere attività sportiva o motoria, individualmente, o accompagnando minori o disabili, o con membri del proprio nucleo familiare abitativo. Nell’attività sportiva si dovrà prestare attenzione al rispetto della distanza di almeno due metri fra le persone; nell’attività motoria sarà sufficiente almeno un metro di distanziamento sociale. “Si potrà anche andare in bicicletta, purché da soli e rispettando la distanza interpersonale di due metri. Per l’attività sportiva non è obbligatorio l’uso di mascherina. Per l’attività motoria, seppure raccomandato, non è obbligatorio l’uso di mascherina”, ha precisato l'assessore.



Attualmente, dalle 6 alle 22, sono consentite attività motorie all’aria aperta, in modalità individuale, come la corsa, la bicicletta o le passeggiate a cavallo e la pesca sportiva lungo fiumi e foci di fiumi, nell’ambito del comune di residenza o abituale domicilio. Sempre dalle 6 alle 22 è consentito svolgere le passeggiate all'aria aperta in forma individuale o con residenti nella stessa abitazione nell’ambito del comune di residenza o di abituale domicilio. Tutte le informazioni dettagliate sono sul sito del Comune di Santo Stefano.