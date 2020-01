Santo Stefano, campagna di ascolto di 'Da Porta Nord alla Brina'

Sarzana - Val di Magra - L'associazione 'Da Porta Nord alla Brina di Santo Stefano' apre il 2020 dando il via a una campagna di ascolto dei cittadini. "In una fase di incertezza e di stasi su molti, piccoli e grandi, temi territoriali, abbiamo deciso di metterci a disposizione di ogni frazione e quartiere per recepire opinioni e segnalazioni da parte di chi oggi, purtroppo, non trova più interlocutori attenti ai bisogni della collettività ed, insieme, farcene portatori nelle sedi competenti", scrivono dall'associazione, che tra i suoi animatori ha il consigliere di opposizione Paola Lazzoni.



"Nel contempo - si legge ancora -, apriamo anche una fase di adesione alla nostra organizzazione e chiamiamo tutti coloro che hanno il desiderio di contribuire a creare le condizioni per una migliore vivibilità di Santo Stefano ad unirsi a noi con spirito collaborativo e propositivo. I progetti, la viabilità, le scuole, le condizioni delle nostre strade, i cimiteri, i problemi ambientali, tanti sono i temi da sviscerare ed intendiamo trattarli in mezzo ai cittadini, frazione per frazione. Nei prossimi giorni, intraprenderemo il cammino, annunciando le date e la sede dei primi incontri ed auspichiamo che la partecipazione vada al di là delle posizioni ideologiche ed in favore di idee ed azioni che mirino ad affrontare i problemi in maniera modernamente pragmatica".