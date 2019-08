Santo Stefano, a luglio differenziata al 77,5 per cento

Sarzana - Val di Magra - Balzo in avanti per la raccolta differenziata di Santo Stefano di Magra. Il report più recente, riferito al mese di luglio, fa registrare un 77.5 per cento di rifiuti raccolti in maniera differenziata, oltre sei punti percentuali in più rispetto al mese di giugno (71.4 per cento, dato più alto dal gennaio 2018 al giugno 2019) e oltre nove punti superiore rispetto alla media dei primi sei mesi del 2019 (68.4 per cento). Un risultato che arriva in concomitanza dell'introduzione in via sperimentale, partita il primo luglio 2019, del 'sacco conforme' per il rifiuti indifferenziato, introdotto in luogo del tradizionale e non trasparente sacco nero per stimolare nella popolazione una maggiore differenziazione dei rifiuti. Al momento i ritiri sono quattro al mese: l'obbiettivo dell'amministrazione comunale è ridurli a due – uno ogni due settimane – dal 2020. Al momento, essendo la fase, come detto, sperimentale, non ci sono state sanzioni per i conferimenti errati nel 'sacco conforme', ma sono stati lasciati dei bollini sul sacco stesso per segnalare all'utenza la condotta errata (i sacchi vengono poi ritirati successivamente con un ritiro suppletivo). “Siamo molto soddisfatti – commenta l'assessore all'Ambiente Gionni Giannarelli – per la risposta della cittadinanza, la gente si sta comportando bene e questo consente di raggiungere ottimi risultati. È la dimostrazione di una non rinviabile crescita dal punto di vista della sensibilità ambientale. Questa è la strada su cui proseguire”. Al vaglio dell'amministrazione, infine, l'inserimento in un mastello del sacco rosa, dedicato agli assorbenti femminili.