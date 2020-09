Santo Stefano Magra, sospesa l'attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado

Sarzana - Val di Magra - "In considerazione del progressivo e costante aumento dell'incidenza di casi di Covid-19 nei residenti della provincia della Spezia che si riflette nell'aumento dei ricoverati in reparti a media ed elevata intensità delle nostre strutture ospedaliere, abbiamo deciso, secondo prudenza e buon senso, di adottare ulteriori misure a salvaguardia della salute pubblica anche per il nostro Comune". Lo fanno sapere dal Comune di Santo Stefano. Con ordinanza del Sindaco Paola Sisti, massima autorità sanitaria locale, verranno disposte le seguenti misure: sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado;obbligo di chiusura dei locali pubblici dalle 00 alle 5; chiusura dei centri culturali-sociali e ludico ricreativi; stop agli sport di contatto e di squadra, con esclusione di competizioni sportive nazionali e internazionali riconosciute dal Coni o dal Cip; divieto generale di assembramenti; sospensione degli eventi pubblici e privati; obbligo di indossare la mascherina h24 in tutti i casi in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro.



"Il tutto - prosegue il Comune - secondo i criteri interpretativi e applicativi disposti da Regione Liguria con Ordinanza n. 59/2020, a cui si rimanda. L’ordinanza sindacale sarà disponibile online e in vigore da domani fino al 24 settembre".