Santo Stefano, 250mila euro per ex Sicam ed ex Vaccari. Differenziata all'80 per cento

Sarzana - Val di Magra - Nella Giornata Mondiale dell’Ambiente – World Environment Day (WED), istituita nel 1972 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite – il Comune di Santo Stefano Magra rende note, come da Bilancio di Previsione 2020-2022, le azioni previste per il triennio appena iniziato rispetto alla manutenzione delle aree verdi, dei parchi, della pulizia e del decoro urbano, delle bonifiche e delle certificazioni ambientali.



In materia di bonifica, il Comune di Santo Stefano ha ottenuto due finanziamenti del valore di 250 mila euro per la messa in sicurezza dell'area ex Sicam e per le terre della ex Vaccari, opere che verranno realizzate entro l’anno in corso. Proseguono anche le attività relative alla Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale dell’Ente. Continua inoltre l’impegno per la raccolta differenziata che, grazie al lavoro costante dell’amministrazione comunale insieme all’Ufficio Ambiente, ha raggiunto la soglia dell’80%.



Infine lo Sportello Ambiente. "Questo servizio è stato un importante investimento della nostra amministrazione – afferma la sindaca Paola Sisti – Ci ha infatti permesso di gestire con risultati eccellenti il problema dell'amianto. Abbiamo intenzione di continuare su questa strada concentrandoci soprattutto sull’adeguamento degli scarichi idrici e fognari".