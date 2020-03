Sanlorenzo partecipa alla raccolta fondi per il Sant'Andrea

Sarzana - Val di Magra - Sanlorenzo ha deciso di dare il proprio supporto ai medici, gli infermieri e al personale sanitario sostenendo con una donazione la raccolta fondi lanciata da Rotary e Confindustria La Spezia per coprire velocemente e in modo pratico le prime necessità dell'Ospedale Sant'Andrea di La Spezia, in difficoltà in questo momento causa Covid-19.



L'importo raccolto verrà utilizzato immediatamente ed esclusivamente per l'acquisto di mascherine, respiratori, tute di isolamento sanitario: materiale di uso quotidiano in costante carenza nella struttura ospedaliera della Spezia.



“Il nostro Paese – sottolinea il patron Massimo Perotti - e in particolar modo tutto il personale sanitario, che si trova in prima linea in questa difficile situazione, stanno facendo grandissimi sacrifici per contrastare il virus. I valori umani e sociali che la nostra azienda da sempre incarna e il profondo legame con il territorio ligure in cui la vita del nostro cantiere è profondamente radicata, ci impongono quindi di dare il nostro contributo per essere vicini a medici e paramedici che in questo momento stanno facendo uno sforzo incredibile nell'interesse della comunità”.