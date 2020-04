Sanlorenzo approva il bilancio di esercizio, test sierologici periodici in azienda

Sarzana - Val di Magra - L’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Sanlorenzo Spa si è riunita questa mattina approvando il bilancio di esercizio 2019 e la proposta di destinazione dell’utile a riserve.

In apertura dei lavori assembleari, il presidente esecutivo Massimo Perotti ha fornito agli Azionisti un aggiornamento sulla situazione operativa ed economico-finanziaria del Gruppo in relazione al COVID-19.



Sino al 23 marzo 2020, la Società ha lavorato sostanzialmente a pieno regime e solo a partire dall’ultima settimana di marzo la Società ha chiuso progressivamente tutti gli stabilimenti, assicurando comunque il servizio di assistenza e gestione delle imbarcazioni in acqua. Fin da subito, parallelamente, Sanlorenzo ha avviato un tavolo di lavoro allargato che ha riscontrato la più ampia adesione presso tutte le parti sociali (RSU e OO.SS FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) e che ha portato a siglare il 7 aprile un Protocollo di sicurezza e prevenzione che ha consentito la rapida ripresa dell’attività a seguito dei decreti delle Regioni Liguria e Toscana.



Il protocollo operativo rappresenta un importante accordo per Sanlorenzo e più in generale per il settore della nautica nel definire le misure di prevenzione e di protezione da attuare nei reparti produttivi di tutte le sedi della Società per garantire ad ogni lavoratore la massima sicurezza sanitaria al riavvio delle attività produttive sospese a causa del COVID-19.



Questo ha permesso la riapertura già il 14 aprile degli stabilimenti liguri di Ameglia e La Spezia, in linea con quanto disposto dalla Regione Liguria che consente lo svolgimento delle attività propedeutiche alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali. Analogamente, sulla base dell’Ordinanza della Regione Toscana del 16 aprile, la Società ha predisposto la riapertura anche degli stabilimenti di Viareggio.



Pertanto, si è giunti al 20 aprile con tutti gli stabilimenti del Gruppo operativi secondo le modalità definite dalle disposizioni locali e dalla normativa nazionale - per la ripresa delle attività relative agli yacht in consegna entro luglio 2020.



In virtù della decisione concordata di lavorare durante il mese di agosto, se non ci saranno ulteriori interruzioni, la Società reputa di poter recuperare buona parte del periodo di sospensione dell’attività.

“Le azioni che abbiamo intrapreso - ha sottolineato Perottti - insieme al nostro modello di business basato su una struttura di costi molto flessibile, la forza del brand, la fidelizzazione della clientela, permetteranno all’azienda di recuperare il periodo di sospensione dell’attività limitando l’impatto sui risultati. Questo anche considerando che il Gruppo gode di una struttura finanziaria solida e di un portafoglio ordini superiore a 500 milioni di Euro costituito per il 92% da clienti diretti”.



Le principali misure del protocollo prevedono un test sierologico periodico condotto direttamente in azienda a tutti i dipendenti di Sanlorenzo e delle ditte in appalto oltre ai dispositivi di protezione individuale. Sono previste una specifica copertura assicurativa COVID-19 per tutto il personale e una valutazione con il Medico Competente per i dipendenti caratterizzati da situazioni permanenti o temporanee di immunodepressione e per i dipendenti considerati “fragili” e con età maggiore di 60 anni. Inoltre, verrà effettuata la sanificazione chimica giornaliera degli ambienti di lavoro con un registro degli interventi e è stata predisposta apposita segnaletica a terra indicante la distanza minima interpersonale di un metro, percorsi e orario di ingresso ed uscita scaglionati con controllo sistematico della temperatura corporea, in modo da evitare code e assembramenti. Infine è stata introdotta la produzione su due turni di 6 ore per 6 giorni alla settimana (07:00-13:00 e 14:00-20:00), con un eventuale terzo turno notturno in caso di lavorazioni come la verniciatura precedentemente realizzate il sabato, al fine di permettere un maggior distanziamento fra gli operatori a bordo, evitare la riapertura di mensa e spogliatoi ed anche per consentire le operazioni di sanificazione oltre a modalità di lavoro da remoto per il personale degli uffici. In data 26 marzo 2020 è stato inoltre sottoscritto con i Sindacati l’accordo per l’utilizzo, in caso di necessità, della CIG che coprirà i lavoratori che non dispongono di ferie e permessi pregressi per fare fronte al periodo di sospensione delle attività intercorso e per la copertura delle 4 ore eventualmente mancanti al raggiungimento delle 40 ore settimanali derivanti dall’applicazione dei turni di 6 ore su 6 giorni.





L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato infine il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione al 31 dicembre 2019 e ha deliberato di destinare l’utile di esercizio, pari a Euro 29.059.398, per Euro 1.452.970 a Riserva legale e per Euro 27.606.428 a Riserva straordinaria, e conseguentemente di non procedere alla distribuzione di dividendi agli azionisti, in coerenza con la politica dei dividendi approvata dal consiglio di amministrazione del 9 novembre 2019.