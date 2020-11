Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Arcola informa che gli uffici di Via Valentini 89 continuano ad essere chiusi al pubblico per prosecuzione attività di sanificazione. Per urgenze è possibile contattare Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 3783016446 o via mail a protocollo@comune.arcola.sp.it o i numeri indicati nell'home page del sito istituzionale.