San Genisio, scattano bonifica e messa in sicurezza

Sarzana - Val di Magra - Bonifica e messa in sicurezza permanente del sito inquinato di San Genisio: questi gli obbiettivi dell'intervento per il quale nelle scorse ore la Provincia della Spezia, su incarico del Comune di Arcola, ha lanciato apposita procedura di gara. L'operazione, sostenuta da un finanziamento regionale, prevede l'intervento nel lotto B del sito: siamo a ridosso del fiume, a un centinaio di metri dall'Oasi Lipu, e la grana è costituita principalmente da residui di idrocarburi. L'entità dell'appalto è di 317mila euro e i lavori saranno assegnati con il criterio del prezzo più basso, quindi all'impresa o al raggruppamento che garantirà il maggior ribasso; la base d'asta è di 309mila euro, visto che oneri per la sicurezza indiretti e oneri Covid-19 non sono soggetti a ribasso. La durata dei lavori è prevista in 68 giorni dalla consegna degli stessi (ammessa la consegna in via d'urgenza). Le realtà interessate all'appalto hanno tempo per farsi avanti fino al 27 febbraio e le offerte saranno aperte la mattina del 2 marzo in Provincia.



Vista la pandemia in corso e le relative misure anti contagio in atto, il sopralluogo, per le società interessate, non è obbligatorio. In ogni caso, l’ufficio tecnico del Comune di Arcola si rende disponibile, previo appuntamento telefonico o contatto mail ad accompagnare gli operatori sul luogo di esecuzione dei lavori. E in zona fiume, la partita non si limita a San Genisio. “Stiamo andando avanti con le caratterizzazioni di altri siti, sempre all'interno del parco fluviale – spiega l'assessore all'Ambiente, Salvatore Romeo -. Vorremmo arrivare a recuperare tutta l'area parco, in modo che venga utilizzata secondo quelli che sono i suoi propri fini. E appena si rimetterà il tempo, lavoreremo al recupero dell'area dell'ex campo sportivo Picedi, abbandonata da anni”.