San Bartolomeo, tre reparti senza più Covid-19

Sarzana - Val di Magra - Non ci sono più pazienti Covid-19 positivi ricoverati in Urologia, Chirurgia e Ortopedia all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Ne dà notizia il dottor Costantino Eretta, che è anche vice sindaco e assessore alla sanità. Gli spazi in questione (foto) sono stati sanificati. "Un bel segnale, che mi riempie il cuore - reparto vuoto! - e mi fa sperare nella continua diminuzione dei contagi. Non dobbiamo abbassare la guardia perché, anche con l’aiuto di tutti, abbiamo ancora un po’ di strada da fare prima di ritornare ad operare in piena normalità", scrive Eretta.