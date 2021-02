Saliceti, il comitato: "Pucciarelli svia l'attenzione: si attivi concretamente presso il ministero"

Sarzana - Val di Magra - "La senatrice abilmente elude il nodo della questione utilizzando argomentazioni fuorvianti, focalizzando in senso propagandistico l'attenzione sul fatto che a Saliceti fosse stato autorizzato in tempi passati l'attuale TMB, operazione a suo dire di speculazione. Questo aspetto però esula dal problema attuale". Lo affermano in una nota i membri del

Comitato No Biodigestore Saliceti facendo seguito all'articolo apparso su questo quotidiano in cui si riferiscono i contenuti dell'intervista rilasciata dalla senatrice Pucciarelli all’ex consigliere regionale Alice Salvatore sulla rubrica “Scripta Manent” (leggi qui).



"Intanto ci si chiede come mai anche lei o la sua parte politica all'epoca non si fosse attivata concretamente per opporsi a questa speculazione, inoltre - proseguono dal comitato - il fatto che sia già in attività un impianto non legittima la scellerata scelta di aggravare in modo irreparabile la situazione con un ulteriore impianto della portata del nuovo biodigestore. La senatrice accusa che in precedenza non ci si era preoccupati delle falde acquifere: peccato che il problema delle falde acquifere è venuto alla luce recentemente grazie proprio all'attività di ricerca dei comitati che si sono sostituiti in queste doverose verifiche alle amministrazioni e alle istituzioni competenti. In ogni caso ora abbiamo preso coscienza del rischio inquinamento falde. Se colpevolmente in precedenza la circostanza non è stata valutata vogliamo continuare ad ignorarla? E a proposito di ignorare le cose è inaccettabile che la senatrice alla quale i cittadini e i vari i comitati si sono in più occasioni rivolti, fornendole ampio materiale di approfondimento, ancora si confessi incompetente ed impreparata su un problema così sentito nel territorio ove oltretutto la stessa abita. Non crediamo che la politica sia fuori dei giochi. Il comune di Vezzano ha fatto opposizione al Consiglio dei Ministri e verranno fatte una serie di riunioni per prendere in esame l'opposizione in questione. Si attivi anche la senatrice con atti concreti presso il ministero per far bloccare l’autorizzazione".