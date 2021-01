Saliceti, il Comune di Vezzano scrive alla presidenza del Consiglio

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Vezzano Ligure ha presentato un atto di opposizione alla presidenza del consiglio dei ministri contro la determinazione di conclusione della conferenza dei servizi indetta dalla Regione per la realizzazione del biodigestore a Saliceti.



L'atto, presentato il 7 gennaio dall'avvocato Alberto Antognetti per conto del sindaco Massimo Bertoni, spiega che l'amministrazione comunale ha ritenuto "non soddisfacente la risposta del ministro dell'Ambiente (avvenuta a firma del sottosegretario) che curiosamente ci rimandava a discutere proprio con la Regione Liguria delle problematiche ambientali", spiegano il primo cittadino e la giunta.

"Di concerto con il nostro avvocato - proseguono - abbiamo quindi deciso di proporre opposizione alla presidenza del Consiglio ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 241/1990 e s.m.i. per tutelare la nostra posizione di ente dissenziente (al pari del comune di Santo Stefano di Magra). Tutto per ribadire la nostra forte e ferma contrarietà al progetto".