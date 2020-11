Sala studio ex Tribunale: via ai lavori per il rifacimento dell’impianto elettrico

Sarzana - Val di Magra - Con determinazione n.955 il dirigente dell’area tecnica Giovanni Mugnani ha affidato l’incarico per la riqualificazione dell’impianto elettrico e di illuminazione nello spazio al primo piano dell’ex-Tribunale nel salone centrale, dove l'Amministrazione comunale ha recentemente collocato la sala studio a servizio dei ragazzi che frequentano le scuole superiori e l'università.



“Per rendere tale ambiente idoneo dal punto di vista impiantistico- si legge nell’atto- occorre realizzare alcuni lavori di riqualificazione dell'impianto elettrico e di illuminazione, e in particolare: un nuovo impianto di illuminazione in sostituzione di quello esistente, con corpi luminosi a led studiati per ottenere su tutta la superficie una luce omogenea e garantire il quantitativo di lumen necessari per la destinazione d'uso prescelta, l'installazione di nuove prese per assicurare disponibilità sufficiente alle esigenze degli utenti e l'installazione di due punti di rete wi-fi per garantire la connessione internet”.



I lavori sono stati affidati alla ditta BAGNONE S.n.c. già presente in loco in quanto ditta appaltatrice dei lavori di rifacimento impianti negli uffici del primo piano dello stesso edificio dove si insedieranno i Servizi Sociali comunali, la quale si è dichiarata disponibile a eseguire l’intervento per un totale di 3.527,80 euro



L’intervento verrà realizzato anche sulla base dei suggerimenti venuti direttamente dai ragazzi che hanno usufruito degli spazi nei vari incontri con l’Amministrazione e a cui hanno evidenziato le loro necessità.



Come noto l’Amministrazione Ponzanelli ha individuato la sala studio all’ex-Tribunale in piazza Ricchetti al fine di mettere a disposizione dei giovani e degli studenti uno spazio adeguato, a fronte del periodo che stiamo vivendo e delle criticità emerse relative al ricambio d’aria nello spazio alla Sala della Repubblica.