Sagra dell'uva annullata. L'amministrazione: "Priorità la salute di tutti"

Sarzana - Val di Magra - “Quest’anno in settembre a Vezzano Ligure era attesa la 57esima edizione della “Sagra dell’Uva- Palio dei Rioni Vezzanesi”, ma oggi nessuno può sottrarsi, come è giusto che sia, alle disposizioni e alle misure adottate dal governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus a tutela della salute dei cittadini”. E' quanto si legge in una nota dell'Ufficio Pubblica istruzione, Sport e Turismo del Comune di Vezzano Ligure firmata dal primo cittadino Massimo Bertoni e dall'assessore Donata Lupi che prosegue: “La sagra era accolta da tutti, senza distinzione, con partecipazione e con grande entusiasmo perché significava incontro tra le persone, tra le generazioni. La Sagra dell’Uva voleva dire allegria, divertimento, valorizzazione delle tradizioni locali, ma anche della cucina e dei sapori dei nostri luoghi. Voleva dire musica, incontri culturali, riscoperta della bellezza dei borghi”.

“Questo 2020 è invece l'anno della rinuncia e dei sacrifici, ma è cosa ragionevole e saggia accettarli, la salute dei cittadini è la priorità – prosegue la nota -. Pensare di organizzare a Vezzano qualche iniziativa che compensi la mancanza della Sagra dell'Uva e che riempia il vuoto ci sembra qualcosa di inadeguato, una forzatura. Resta l'augurio e la speranza che nelle settimane e nei mesi futuri sia superata nel nostro paese e in tutto il mondo l’emergenza sanitaria”.

“Che il 2021 - conclude la nota - sia anche per la Sagra dell’Uva l’anno della rinascita e che possa portare a un’edizione carica di vitalità, che le potenzialità del territorio, della cittadinanza, dei Rioni, della locale Pro loco, dei volontari e di tutti i collaboratori potranno riportare agli antichi splendori”.