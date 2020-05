Sabbadini migliora, gestore chiede di portare negativi alla Felicia

Sarzana - Val di Magra - “Valutare un trasferimento di utenti Covid negativi dalla Sabbadini alla Felicia ospitandoli al Nucleo Blu in isolamento per il periodo necessario alla valutazione della situazione”. È quanto propone Coopselios, gestore delle due rsa di Sarzana e Spezia, nella relazione inviata ad ASL 5 e comune di Sarzana in merito alla situazione della struttura di via Falcinello da cui arrivano anche dati positivi. In data 25 aprile infatti sono stati eseguiti altri tamponi che hanno evidenziato come attualmente “si registrano solamente 6 casi di Covid in struttura (e 3 attualmente ricoverati), dieci casi negativi già noti, 7 negativi di cui noni si avevano riscontri e 13 negativizzati (precedentemente positivi) rispetto alla situazione iniziale che evidenziava numeri di infezione molto più critici.

“Il dato ci conforta – scrive il direttore d'area Alex Roncaglia - ed evidenzia come tutte le attività che sono state implementate abbiano portato a risultati soddisfacenti in materia di contenimento dell’infezione. L'ultimo report della RSA Sabbadini evidenzia 3 ospiti ricoverati in ospedale e 6 casi di pazienti positivi al coronavirus (erano 16 la settimana scorsa in base ai risultati dei primi tamponi del 25 marzo) che sono stati isolati nelle camere singole della struttura e monitorati costantemente dal personale in servizio e dai medici asl e protezione civile. Totale ospiti sono 37 ad oggi in struttura”.



La relazione conferma inoltre come la Guardia di Finanza abbia chiesto i dati relativi ai decessi avvenuti nel periodo fra il primo gennaio e il 15 aprile di quest'anno e quelli dello stesso periodo del 2019, e come i decessi alla Sabbadini siano stati fin qui 16, dei quali 12 archiviati come “coronavirus” mentre un anno fa nello stesso periodo erano deceduti 13 anziani. “I sopralluoghi della Protezione Civile e della commissione incaricata da Alisa – si legge ancora - non hanno registrato situazioni di criticità nella gestione attuale della struttura”.

Coopselios riferisce inoltre come si sia dovuto far fronte alla carenza di personale dal 26 marzo che ha reso necessario mettere a disposizione personale da altre strutture per garantire la continuità assistenziale e sanitaria e come siano state messe in atto tutte le tutele necessarie per il personale, compresi incentivi economici e riconoscimenti oltre a un servizio gratuito di supporto psicologico.



“In questo momento di grande difficoltà ed emergenza nazionale – osserva ancora Roncaglia – segnaliamo però l’estrema difficoltà a reperire personale qualificato (soprattutto infermieristico) nonostante i continui avvisi di ricerca del personale e le continue attività territoriali a supporto della selezione. Nell’ultimo mese abbiamo registrato anche 3 dimissioni di infermieri, i quali sono stati chiamati da altra Asl fuori regione per assunzione diretta, oltre ad assenze per Covid di alcuni altri operatori. Su 10 IP presenti ad inizio marzo oggi registriamo, quindi, la presenza solamente di 4 IP, compresa la caposala, di cui due dal rientro di malattie. Questo fatto, unitamente al rifiuto di molti lavoratori di lavorare in strutture ad elevato rischio, ha causato e potrebbe causare ulteriori problematiche nella copertura dei turni infermieristici, soprattutto nella fascia 00:00 – 07:00 dove abbiamo potenziato oltremodo la presenza di OSS”. Da qui le proposte di “contemplare, per il personale in servizio nelle strutture extraospedaliere che erogano assistenza ad anziani e disabili e che dovesse essere chiamato per l’assunzione presso le ASL, di mantenere temporaneamente nelle disponibilità delle strutture medesime il personale, onde evitare che scoperture improvvise determinino ulteriori effetti negativi sull’intero sistema sociosanitario provinciale” e “valutare il distacco di personale infermieristico per arginare eventuali altre carenze di personale che potrebbero aggravare la situazione, alla luce anche di una interpretazione necessaria delle nuove indicazioni ministeriali che sono differenti da quanto disposto dal Manuale di accreditamento per l’assistenza H24 nelle RSA e RP”.

Quanto al collegamento con la casa di riposo spezzina “Felicia”, Coopselios sottolinea come l'operazione richiederebbe “la somministrazione di tamponi ulteriori agli anziani della Sabbadini con un referto da richiedere in urgenza. Questo permetterebbe di evitare ulteriore commistione tra positivi e negativi all'interno della Sabbadini e permetterebbe di monitorare al meglio l'evolversi della situazione”.



“Le notizie che arrivano dagli esiti degli ultimi tamponi sono confortanti – afferma in proposito il sindaco Ponzanelli - ma non smettiamo di tenere alta la guardia e di chiedere ancora più sforzi ad Asl e al gestore della struttura. Devono essere garantite in ogni istante le migliori cure ed assistenza possibili secondo la miglior scienza ed esperienza del momento, come abbiamo chiesto dal primo istante dell’emergenza e continueremo a chiedere, fino alla sua conclusione e oltre”.