Sabbadini, il vice sindaco di Sarzana Eretta incontra i familiari degli ospiti in struttura

Sarzana - Val di Magra - “Gli anziani sono le radici e la storia della nostra comunità che dobbiamo tutelare in tutti i modi possibili. Per questo quest’anno abbiamo deciso di prepararci in anticipo all’eventuale gestione di una recrudescenza della pandemia confrontandoci e stabilendo protocolli da seguire in caso di necessità”. Così il vice-sindaco nonché assessore alla Sanità e alle Politiche per gli anziani Costantino Eretta che per lunedì 12 ottobre alle ore 12 presso la Sala della Repubblica ha organizzato un incontro per parlare di Covid e di eventuali misure da adottare in futuro con i parenti degli ospiti della casa di riposo Sabbadini.



All’incontro saranno presenti il direttore del distretto socio-sanitario con funzioni di responsabile del monitoraggio sull’andamento della pandemia dottor Marco Santilli, la dottoressa Noemi Riolo dell’Asl 5 Liguria, il dottor Alex Roncaglia capo area Liguria Coop Selios, il dottor Gabriele Boni, responsabile della RSA Sabbadini, Riccardo Precetti presidente della Commissione alla Persona e l’assessore alla protezione civile Stefano Torri.



Nel rispetto delle prescrizioni anti covid potrà partecipare un solo familiare per nucleo.