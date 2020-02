Sabato cominciano i laboratori nella mondoteca di Arcola

Sarzana - Val di Magra - Sabato 15 febbraio cominciano i laboratori per bambini nella mondoteca di Via Valentini ad Arcola organizzati dalla cooperativa Artemisia e dall’assessorato alla pubblica istruzione del comune di Arcola. Si tratta di un ciclo di sette workshop creativi rivolti ai bambini dai 4 agli 8 della durata di un’ora e mezza, dalle 10.30 alle 12. Il primo appuntamento si chiama «Poperoi», un laboratorio durante il quale i bambini potranno conoscere la divertente tecnica del pop-up. Il pop-up è una tecnica antichissima che risale al Medio Evo, ma solo nell'Ottocento diventa una vera forma d'arte, fatta di geniali esperimenti d'ingegneria della carta. Seguiti dagli operatori di Artemisia Servizi Culturali, i bambini potranno imparare a dare vita alla carta colorata per creare divertenti eroi tridimensionali. A febbraio è previsto un altro appuntamento per sabato 29 per colorare le pareti della mondoteca.

Seguendo le orme del grande artista statunitense Keith Haring, verranno create tante sagome, a grandezza naturale, con i corpi dei bambini. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione a didattica@artemisiacoop.it o telefonicamente al numero 0187954100.



Il calendario completo degli eventi è scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.arcola.sp.it