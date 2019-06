Sabato 15 giugno a Sarzana un’asta di opere d’arte a favore de "Il Porto dei piccoli"

Sarzana - Val di Magra - Un’asta di opere d’arte con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore delle attività dell’Associazione “il Porto di piccoli”, è questo l’evento organizzato dalle sezioni della Lega Navale Italiana della Spezia e di Lerici in collaborazione con la Capitaneria di Porto della Spezia che si terrà sabato 15 giugno, a Sarzana, alle ore 18.30, nella splendida cornice della Tenuta La Ghiaia, in via Falcinello 117.



L’iniziativa si svolge sotto il patrocinio del Comune di Sarzana che ha sottoscritto nel mese di aprile un accordo con l’associazione, che si impegna ogni giorno a diffondere gioia e serenità a tutti i bambini che si trovano ad affrontare la malattia in ospedale e a casa.



“Sarà una bellissima giornata, che guarda a un valore più grande: prima della malattia, qualsiasi malattia, c’è soprattutto un bambino che ha bisogno di affetto, di gioco, di ascolto e di soddisfare ogni curiosità e voglia tipica della sua età” sottolinea il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli. “Quello del Porto dei piccoli è un progetto splendido, che guarda proprio all’intrattenimento del bambino quale che sia la sua condizione di malattia e disabilità. Siamo felici e orgogliosi di unirci a questo impegno e di sostenere qualsiasi iniziativa a suo sostegno, che guardiamo come a uno splendido regalo per tutta la nostra città.”



Diciotto gli artisti che hanno aderito all’iniziativa per un totale di ventitré opere d’arte donate, in una gara di solidarietà che ha visto partecipi nomi del calibro di Federico Anselmi, Cristina Balsotti, Davide Besana, Sandro del Pistoia, Paolo Fiorellini, Jessica Gatti, Claudia Guastini, Stefano Lanzardo, Mauro Manco, Silvio Monti, Yoshin Ogata, Francesco Ricci, Federica Stricker, WalterTacchini, Giuliano Tomaino, Mario Tozzi, Francesco Vaccarone .

Tra le opere che sabato pomeriggio verranno battute all’asta, anche un vaso artistico disegnato da Alessandro Ciffo, offerto dalla boutique Sabrina Lucchetta.



Un pomeriggio che si preannuncia all’insegna dell’arte e della solidarietà e un parterre di ospiti a sorpresa, presenti alla Tenuta La Ghiaia per portare il proprio sostegno al Porto dei piccoli.

“Il mare è un tema che ci unisce fortemente alla Lega Navale ed insieme siamo impegnati a diffonderne i valori presso ragazzi e bambini, creando una coscienza ed educazione marinara e portando serenità e gioia anche negli ospedali e nelle case dove siamo presenti”, sottolinea Gloria Camurati, fondatrice del Porto dei piccoli, che continua “tutti i nostri progetti e attività sono infatti ispirati al mare, elemento che affascina e coinvolge immediatamente i bimbi, aiutandoli ad evadere con la fantasia. Queste iniziative sono davvero importanti per far conoscere la nostra mission e sensibilizzare sempre più persone al mondo della solidarietà, perché nessun bambino sia mai solo ad affrontare la malattia, anche nel Golfo dei Poeti”.



Un impegno verso i più piccoli che non ha lasciato indifferenti le sezioni della Lega Navale del nostro Golfo che hanno deciso di sostenerne assieme progetti e iniziative.



“La Lega Navale Italiana ha come finalità principale quella di diffondere l’amore per il mare soprattutto tra i giovani” sottolinea Fabio Vespa, presidente della Lega Navale spezzina, “per questo le sezioni del Golfo della Spezia sostengono il Porto dei piccoli che sul mare accompagna anche i bambini ammalati”.

“Pur essendo il nostro un territorio bagnato dal mare, tra i giovani, oggi, manca ancora una vera e propria cultura del mare” interviene Maurizio Moglia, Presidente della Lega Navale di Lerici, “ la Lega Navale si impegna, all’interno delle strutture scolastiche, tramite i propri delegati, affinché tutti i ragazzi, anche quelli con disabilità, possano sviluppare interesse, coscienza e passione verso le discipline marinare”.



Il programma della serata proseguirà alle ore 20.00 con un aperitivo e una cena a buffet, al costo di € 40.00.

La partecipazione all’asta, che avrà inizio alle ore 18.30, è libera e aperta a tutti.

Tutte le opere donate dagli artisti sono visibili sul sito www.leganavalelerici.it, www.leganavalelaspezia.it, www.ilportodeipiccoli.org,



Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero telefonico 3914277927 resort@tenutalaghiaia.it



Il Porto dei piccoli: mare, gioco e culture per i bambini in ospedale

Portare il mare a tutti i bambini che affrontano la malattia perché attraverso il gioco possano ritrovare gioia e serenità, salpando insieme ogni giorno verso fantastiche avventure lontane dall’ospedale e dal luogo di degenza. Questa è la mission del Porto di piccoli ONLUS, nata nel 2005 da un’idea di Gloria Camurati e che, partendo dall’istituto G. Gaslini di Genova, ha raggiunto tantissimi bambini in diverse regioni italiane, avviando collaborazioni con i principali centri pediatrici nazionali.

Il mare rappresenta la caratteristica costante delle attività ludico-pedagogiche che ogni giorno gli Operatori portano in ospedale e nelle abitazioni dei bambini. Il mare è un elemento che unisce, che mette in comunicazione con luoghi lontani e coinvolge con i suoi misteri e la sua infinita bellezza. Una formidabile risorsa che porta con sé cultura e storia,

valori umani, serenità e forza.