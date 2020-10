Rotto il cancello di via del Murello, Torri: "Problema già segnalato a Rfi"

Sarzana - Val di Magra - Sarà ripristinato quanto prima il cancello che chiude il varco retroferroviario di Sarzana sull'incrocio fra via Emiliana e via del Murello, luogo spesso al centro delle cronache per episodi di spaccio e degrado. Installato poco più di un anno fa, in concomitanza con la visita in città del Questore Burdese e del Prefetto Garufi (QUI), in questi giorni si presenta spalancato e visibilmente danneggiato. “Si è rotto a causa del vento – ha spiegato l'assessore alla sicurezza Torri – e abbiamo già segnalato il problema a Rfi che è l'ente proprietario. Il cancello – ha aggiunto su Facebook dove alcuni cittadini avevano segnalato il problema – era stato aperto e urtato da un mezzo della ditta che sta facendo dei lavori all'interno dell'area, poi a causa del vento ha sbattuto più volte contro la parete interna”.