Rotonda e attività commerciale si faranno nonostante i dubbi dell'opposizione

Il consiglio comunale di Sarzana ha approvato la pratica che riguarda il tratto fra vi Pecorina e Variante Cisa.

Sarzana - Val di Magra - Con dieci voti favorevoli ed uno contrario ieri sera il consiglio comunale di Sarzana ha approvato il via libera alla modifica al prg che porterà alla “riqualificazione e al recupero funzionale” di un fabbricato commerciale in disuso e alla realizzazione di parcheggi e di una nuova rotatoria fra via Variante Cisa e via Pecorina. Interventi che saranno interamente a carico della Unionfrutta, proprietaria del capannone, sui quali però l'opposizione ha fatto sentire a gran voce il proprio dissenso durante la seduta che si è conclusa con la fase di voto senza quattro dei cinque consiglieri di minoranza presenti.



Dopo un duro botta e risposta con la maggioranza infatti effettuate le dichiarazioni di voto Giorgi, Pittiglio, Mione e Rampi hanno abbandonato l'aula dove è invece rimasto Chiappini che ha votato contro. Poco prima l'esponente di Fratelli d'Italia aveva chiesto invano il rinvio della pratica per l'assenza del parere della Commissione Edilizia, poi spuntato fuori a discussione inoltrata.



"La realizzazione della rotatoria all'incrocio tra via Pecorina e via variante Cisa, compresi alcuni parcheggi – dicono oggi in proposito il sindaco Alessio Cavarra e l'assessore ai lavori pubblici Massimo Baudone - è la risposta, attesa da anni e oggi finalmente esaudita, a una richiesta che veniva dai residenti del quartiere ma anche dagli automobilisti che conoscono la pericolosità dell'incrocio in questione e le difficoltà per immettersi nel flusso di traffico sulla variante Cisa. Con il suo voto il consiglio ha dato il via alla realizzazione di un'opera utile alla collettività e a costo zero per le casse comunali. Tra l'altro, ricordiamo, che la realizzazione di una rotatoria era già prevista nel vecchio PRG, all'altezza del ponte sul Calcandola: noi l'abbiamo semplicemente spostata sull'incrocio in questione alle luce delle nuove esigenze viabilistiche della zona. Il costo per la realizzazione di questa opera pubblica – concludono - sarà completamente a carico della proprietà del capannone la cui destinazione è già oggi ad uso commerciale”.