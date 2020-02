Rotatoria su via Cisa e via Pecorina, cambia la viabilità per i lavori

Sarzana - Val di Magra - Da oggi e fino al 7 marzo saranno in vigore modifiche alla viabilità fra Variante Cisa e via Pecorina a Sarzana dove è in corso l’intervento di riqualificazione dell’area commerciale con l’istituzione di una nuova rotatoria stradale.



L’ordinanza firmata ieri dal comandante della Municipale Franzini prevede infatti il “restringimento di carreggiata e modifica della viabilità esistente con realizzazione di sole due nuove corsie con direzioni opposte di marcia veicolare” nel tratto fra Via Dante Alighieri e via Ronzano. Per quanto riguarda il tratto di via Pecorina lato mare da via Variante Cisa e sino a termine cantiere sarà operato un “restringimento di carreggiata con mantenimento del doppio senso di circolazione stradale; divieto di sosta veicolare; obbligo di svolta a destra”.



Lungo tutta la tratta del cantiere di via Variante Cisa, compresa fra via Ronzano, via Dante Alighieri e via Pecorina, sarà in vigore il limite di velocità dei 30 chilometri orari con “senso unico alternato di marcia veicolare durante i lavori stradali che interessino la carreggiata regolato da servizio movieri”. Infine l’attraversamento pedonale dovrà essere garantito in condizioni di sicurezza.