Rotatoria in piazza San Giorgio, da domani si cambia

Sarzana - Val di Magra - Scatta domattina con l'installazione della rotonda sperimentale, la nuova viabilità di piazza San Giorgio che per tre mesi – con possibilità di ulteriore proroga – regolerà il traffico tra via Sobborgo Emiliano, via Muccini e via Emiliana. L'intervento, che rappresenta quello più importante nelle modifiche per il centro storico studiato dall'assessore Torri e dal comandante della municipale Franzini, prenderà il via alle 7.30 con il posizionamento dei new jersey in plastica che formeranno un “anello” e la realizzazione della nuova segnaletica e in particolare delle nuove strisce pedonali. All'interno dell'area interessata ci sarà un limite di velocità pari a 30 chilometri orari.

Domattina, per consentire l'attuazione dei lavori, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati della strada e dei parcheggi interessati, oltre all'istituzione di un senso unico alternato in piazza San Giorgio.



L'intervento prende dunque il via dopo le roventi polemiche politiche e le perplessità sollevate in particolare dalla consigliere del Pd Casini, ma anche dal comitato Sarzana, che botta!. L'iter burocratico era partito il 7 maggio con la delibera di giunta ed era seguito con la realizzazione del progetto preliminare da parte della società Ibf che ha poi recepito il parere del servizi al Territorio del Comune.