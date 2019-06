Rotatoria di Piazza San Giorgio, Casini scrive al Prefetto: "Manca progetto, sospendere lavori"

Sarzana - Val di Magra - “Sospensione dei lavori sino a quando l'amministrazione non sarà in grado di prestare uno studio progettuale dettagliato dell'opera”. È quanto ha chiesto il consigliere comunale del Partito Democratico Beatrice Casini nella lettera inviata al Prefetto della Spezia Antonio Lucio Garufi in merito ai lavori in corso per la realizzazione di una rotatoria in piazza San Giorgio a Sarzana. “In data 18 giugno – spiega l'esponente dell'opposizione – ho effettuato la richiesta di presa visione dei documenti e dei progetti esistenti rispetto alla stessa. Il comandante della Polizia Locale ha dichiarato, per iscritto come si evince dal documento (allegato) che “non appena gli uffici di competenza presenteranno allo scrivente comando la relazione tecnica con annessa planimetria progettuale questo ufficio sarà in grado di soddisfare la richiesta inoltrata che in data odierna non è possibile fornire”. Come dichiara il comandante, per addivenire alla fattibilità della rotatoria, ancorché provvisoria, occorre effettuare un rilievo propedeutico alla realizzazione della stessa ma ad oggi è assente uno studio progettuale dell'opera”.



“Certe opere – conclude Casini – non possono essere eseguite 'a sentimento', se non c'è un progetto è giusto che per questioni di sicurezza venga sospesa l'esecuzione dei lavori”.