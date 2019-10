Rotary, impegno contro la poliomelite e concerto di fine anno

Sarzana - Val di Magra - Il Rotary Internazionale si batte da decenni per l'eradicazione della poliomelite, da ultimo nei paesi ove tale morbo rappresenta ancora una minaccia (per esempio Afghanistan e Pakistan).

Il giorno 24 ottobre migliaia di Rotary Club di tutto il mondo - compreso il Club Sarzana-Lerici - hanno organizzato eventi per riconoscere i progressi conseguiti in quel campo.

Il Rotary Club Sarzana-Lerici - di cui e' presidente quest'anno il M.o Giuseppe Bruno - ha fin dalla sua fondazione nel 1978 affiancato a tale campagna, che riguarda l'intera compagine rotariana mondiale, singoli propri services anch'essi finalizzati - pur ovviamente su scala minore - allo scopo di giovare alla collettivita'. I services sono stati resi possibili, oltre che dall'impegno economico del Club e di singoli soci, dalle professionalità rappresentate all'interno del Club, messe a disposizione delle iniziative promosse a livello locale e del Distretto Liguria-Basso Piemonte. Ricordiamo da ultimo lo screening andrologico e altri interventi sulla sanita', oltre ad una campagna per la qualificazione professionale degli immigrati, condotta in collaborazione con il Rotary Club della Spezia e con l'Istituto Alberghiero.

Lo scorso anno, con presidente Roberto Marrani, il club ha offerto un prestigioso concerto al teatro Impavidi: è gia' possibile anticipare che - per l'ultimo giorno dell'anno (31 dicembre 2019) - il Rotary Club Sarzana-Lerici offrira' un concerto di musica sinfonica sempre agli Impavidi, con il quale, con un giorno di anticipo, sarà dato il via alle celebrazioni per i 250 anni della nascita di Beethoven.