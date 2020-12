Rotaract, 80 pacchi e giocattoli in dono per i bimbi delle scuole elementari di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Ottanta pacchi e giocattoli in dono ad altrettanti bambini perché Natale è anche e soprattutto un messaggio di gioia e di speranza.

È questo il regalo che il Club Rotaract Sarzana - Lerici ha voluto fare alla comunità sarzanese, pensando ai bimbi delle famiglie più in difficoltà che frequentano le scuole elementari del nostro territorio.



Anche in questo caso, sulla base di criteri oggettivi e specifici, i servizi sociali del Comune hanno individuato i bambini tra le famiglie in difficoltà che hanno diritto all’esenzione scolastica e che quindi hanno un ISEE inferiore al minimo vitale.



I pacchi saranno consegnati dai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, che per l'occasione si trasformeranno idealmente in Babbi Natale sarzanesi.



“È per noi motivo di orgoglio e soddisfazione aver contribuito ad aiutare e a rendere meno difficile il Natale di tanti bambini - dice il presidente del Rotaract Sarzana - Lerici, avvocato Francesco Marzano - Personalmente ringrazio il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli e gli uffici per aver accolto questa nostra iniziativa ed essere stati di supporto alla sua fattiva realizzazione”.



“In queste settimane abbiamo assistito a una autentica ondata di solidarietà da parte della città, sia dalle categoria commerciali, che da altre realtà associative presenti sul nostro territorio - dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli -. Non si può che essere che orgogliosi di una comunità tanto attenta e sensibile alle necessità di chi è meno fortunato, soprattutto quando ci si rivolge ai più piccoli. Il sorriso di un bambino è il regalo più grande che si possa offrire a una comunità, grazie a chi lo ha compreso e si è impegnato per questo”.