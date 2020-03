Romito, spesa solidale gratuita per chi è in difficoltà

Sarzana - Val di Magra - A Romito Magra due commercianti hanno deciso spontaneamente di dar vita a una iniziativa di distribuzione gratuita di spese solidali. I negozio di alimentari 'Il mondo di Maroka' e il panificio 'Panepizza La Rotatoria' metteranno a disposizione di chiunque si trovi in un momento di bisogno alcuni sacchi-spesa forniti dei generi alimentari di prima necessità: pasta, pane, sugo di pomodoro, zucchero. Chiunque ne avesse bisogno può ritirarli a titolo assolutamente gratuito.

"In questo difficile momento sappiamo che l'isolamento può non essere il solo disagio che alcuni devono affrontare. Questi esempi ci rendono orgogliosi e scaldano il cuore, e siamo sicuri che molti altri li seguiranno", spiegano i promotori.



