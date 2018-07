Romito Magra, attraversamenti pedonali illuminati e la rotatoria rifiorisce

Sarzana - Val di Magra - Gli attraversamenti pedonali della strada provinciale 331 che percorre la frazione di Romito Magra sono ora tutti illuminati.

Ne mancavano 7 all'appello da molti anni, da quando la Provincia della Spezia iniziò i lavori e non li concluse lasciando di fatto al buio la metà degli impianti di illuminazione delle strisce pedonali lungo una delle arterie stradali principali del territorio arcolano.

"Il Comune di Arcola ha concluso una complessa procedura - spiega l'assessore all'ambiente Gianluca Tinfena- che in questi mesi ha portato passo dopo passo ad un traguardo importante per la sicurezza stradale e pedonale degli abitanti delle frazioni di Romito e Guercio."

Sempre a Romito Magra nei giorni scorsi si sono ultimati i lavori da parte dell'amministrazione comunale del sindaco Orlandi presso la rotatoria di ingresso al paese. L'intervento ha previsto l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione e la messa in posa di un nuovo manto erboso.

A settembre con l'inizio delle scuole verrà avviato un percorso per il posizionamento di un'installazione al centro della rotatoria in sinergia con comitato di zona 3 e associazione VivoRomito.