Romito-Arcola capoluogo, da febbraio c'è il collegamento. Paganini: "Lo paga il Comune"

Sarzana - Val di Magra - Dal 1° febbraio Arcola capoluogo e la frazione di Romito Magrar saranno unite attraverso un servizio di trasporto pubblico, totalmente a carico del bilancio comunale. "Siamo estremamente soddisfatti - dichiara il sindaco Monica Paganini - questo era uno dei nostri obiettivi prioritari fin dal nostro insediamento, era assurdo che le frazioni di Arcola Ponte (sede dei principali servizi e della sede Comunale) e Romito Magra (con prolungamento Trebiano e Cerri) scontassero da sempre una incomprensibile assenza di collegamento diretto con servizio di trasporto pubblico. Se già in periodo pre-covid sussistevano difficoltà oggettive da parte dei residenti di Romito, Cerri, Trebiano e Guercio, a raggiungere i servizi al cittadino e le sedi comunali di Arcola Ponte, o anche per i residenti di Arcola potersi spostare per la fruizione dei servizi presenti nelle altre frazioni, in costanza dell’attuale emergenza sanitaria questo disservizio è risultato ancor più gravoso da sopportare. Abbiamo lavorato per raggiungere questo importante risultato che sarà sperimentale dal 1 febbraio restando in vigore fino al 31 maggio, se il servizio troverà il riscontro dell’utenza si trasformerà in ordinario".