Romeo: "Con il Parco c'è visione comune su frantoi e recupero aree"

Sarzana - Val di Magra - “Il lavoro di salvaguardia e tutela del territorio avviato dal presidente Tedeschi sta dando i suoi frutti concreti ed è sotto gli occhi di tutti”. Lo ha affermato questa mattina l'assessore all'ambiente del Comune di Arcola Salvatore Romeo a margine della presentazione della nuova mappa dei sentieri del Caprione. “Sono già in atto – ha spiegato l'esponente della giunta Paganini – azioni concrete riguardanti le bonifiche per le quali ci ha già riconosciuto un finanziamento di 350mila euro per due lotti, aree e siti che un tempo erano destinati al conferimento dei rifiuti di tutta la provincia”.



“Si sta lavorando – ha detto ancora Romeo – per recuperare anche aree come il campo sportivo “Picedi”, che potrebbe essere messo a disposizione della comunità per attività ricreative e ludiche, per l'addestramento di unità cinofile per la Protezione civile. La collaborazione fra Arcola e Parco si basa su una visione comune e un'attività quotidiana che riguarda anche la delocalizzazione dei frantoi che ci consentirà il recupero di altri spazi da destinare ad attività tipiche di un parco fluviale. Per un frantoio è già stata individuata una posizione alternativa e sta andando in porto lo spostamento, per le altre siamo all'ultimo miglio. Il biodigestore? Non può essere chiaramente a Saliceti, bisogna rivedere il piano regionale, Arcola ha già dato con Boscalino. Non si può assistere al turismo dei rifiuti”.