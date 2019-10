Ritorna agibile il centro sociale di Falcinello, Ponzanelli ha firmato l'ordinanza

Sarzana - Val di Magra - “I lavori di messa in sicurezza di tutti i locali al piano terra (bagni, cucina, ingresso principale e ingresso al magazzino del negozio alimentari) sono stati eseguiti e pertanto il centro sociale di Falcinello è pienamente agibile”.

Sulla base della relazione dell'ufficio tecnico il sindaco Cristina Ponzanelli stamani ha firmato l'ordinanza n. 230/2019 con cui, dopo tre anni, è stata revocata l'inagibilità di tutti i locali a piano e ora la struttura è finalmente tornata pienamente fruibile dalla comunità del borgo collinare.



Chiusa in parte con ordinanza sindacale (n.372 del 2016) dalla precedente amministrazione per inagibilità di alcuni locali la struttura è stata oggetto di intervento di ripristino e messa in sicurezza dallo scorso marzo, quando la Giunta Ponzanelli ha autorizzato i lavori per circa 10mila euro che hanno visto la sistemazione dei soffitti dei locali inagibili al piano terra con l'applicazione di una lastra di cartongesso fissata a idonea struttura e asportazione della parti non ancorate. Sono stati inoltre effettuati interventi anche sul tetto con la rimozione e sostituzione di tegole e lavori di risanamento anche al primo piano.

“Siamo orgogliosi di aver ripristinato l'agibilità dell'edificio rendendolo fruibile alla cittadinanza – ha commentato Ponzanelli -. Una risposta importante che i cittadini di Falcinello, per i quali il centro sociale rappresenta certamente un importante spazio di comunità e di aggregazione che aspettavano da tempo”.