Ritiro della pensione, come funziona negli uffici postali di Sarzana e Marinella

Sarzana - Val di Magra - Nell’attuale emergenza sanitaria, le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane.



Coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti, nell’Ufficio Postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario seguente:



Ufficio Postale di Via Landinelli 76:



Giovedì 26 marzo dalla A alla B

Venerdì 27 marzo dalla C alla D

Sabato 28 marzo dalla E alla K

Lunedì 30 marzo dalla L alla O

Martedì 31 marzo dalla P alla R

Mercoledì 1 aprile dalla S alla Z



Uffici Postali di Via Variante Aurelia 153 e Piazza Libertà 1 (Marinella):



Giovedì 26 marzo dalla A alla D

Sabato 28 marzo dalla E alla O

Martedì 31 marzo dalla P alla Z