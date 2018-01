Riscossione tributi: Gefil e Comune al Tar. Balzani difenderà l'ente

Sarzana - Val di Magra - Sarà il Tar ad esprimersi sul contenzioso fra il Comune di Sarzana e Gefil Spa, concessionaria fino al 30 giugno 2014 dei servizi di accertamento e riscossione tributi e sanzioni per la violazione del codice della strada per l'ente di piazza Matteotti. Quattro anni fa infatti la giunta Cavarra aveva scelto di riportare “in house” e negato il discarico delle quote inesigibili relative agli anni dal 2010 al 2012, contestando alla società la corretta gestione delle partite fiscali e patrimoniali affidate. Un procedimento di “controllo delle inesigibilità” avviato a fine 2016 e relativo alle comunicazioni degli anni dal 2013 al 2015 (per la Tarsu) e del 2012 (violazioni verbali del codice della strada).



L'8 gennaio scorso Gefil ha quindi presentato ricorso al Tar per l'annullamento del provvedimento di diniego mentre il Comune ha ritenuto “doveroso costituirsi in giudizio per difendere il proprio operato affidando l'incarico di assistenza legale a professionista di chiara fama, specializzato nella materia dei tributi e della gestione dei rapporti con le società concessionarie del servizio di riscossione ed accertamento”.



Tale scelta è ricaduta su Francesca Balzani, già assessore al bilancio a Genova e vicesindaco di Milano ed eurodeputata, ma soprattutto avvocato cassazionista dello studio Tundo ed allieva del professor Victor Uckmar. Sarà lei dunque a rappresentare l'amministrazione che già un anno fa con il sindaco Cavarra aveva aspramente contesto l'operato di Gefil. (QUI)