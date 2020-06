Rischio idraulico elevato, ci convive il 36 per cento degli arcolani

Sarzana - Val di Magra - Le informazioni da Ispra – Istituto superiore per la protezione ambientale hanno consentito al Sole24Ore, nella sua sezione dedicata all'elaborazione dei dati, di elaborare una serie di tabelle e resoconti sulla salute 'ambientale' dell'Italia. Guardando, ad esempio, al rischio frana, trattato QUI in ottica spezzina. Altro aspetto è quello del rischio idraulico, in particolare del rischio idraulico elevato. Quali sono i comuni che racchiudono maggiori insidie da questo punto di vista? Guidano Vezzano Ligure e Arcola, i cui territori sono ad alto rischio idraulico per il 28 per cento, oltre un quarto. E se a Vezzano in questa zona rossa vive il 14 per cento della popolazione, ad Arcola quasi si triplica, visto che il 36.5 per cento dei residenti sta nelle aree ad alto rischio alluvione. Più di un arcolano su tre. E ben il 46 per cento della gente di Ameglia vive in quel 24 per cento di territorio comunale a pericolosità idraulica elevata.



Subito giù dal 'podio' c'è Sarzana, il cui territorio è 'zona rossa' idraulica al 22 per cento (e ci vive il 15 per cento della popolazione). Un rischio elevato su più del 10 per cento del territorio lo fanno registrare anche Beverino (12.5 per cento), Brugnato (12.5) e Luni (10.1). Tra il 5 e il 10 stanno poi altri comuni interessati dall'asta del Magra e dal tratto finale di quella del Vara, ovvero Borghetto, Follo, Bolano, Santo Stefano, Lerici e Castelnuovo.

I dati estrapolati dal Sole sono disponibili integralmente sul sito dell'ente Ispra, a questo link: https://idrogeo.isprambiente.it/app/page/open-data?fbclid=IwAR3TWgDseMjOc8DSZKYIcKlirEQR5Zhs6q7kBFOnEh0ieFClTSikFniNF_I