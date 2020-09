Rischio contagio, il Pd 'ritira' i suoi dall'incontro sul biodigestore

Sarzana - Val di Magra - Comitati e associazioni che si battono contro la realizzazione del biodigestore di Saliceti avevano programmato per le serate di oggi e domani un doppio evento con i candidati del centrosinistra (stasera) e con quelli del centrodestra (domani) nella sala consiliare di Santo Stefano, alla ex Vaccari. La sindaca Paola Sisti tuttavia ha concesso l'autorizzazione solo per eventi non aperti al pubblico in relazione all'incremento dei casi Covid-19 in tutto lo Spezzino, così gli attivisti hanno cambiato location scegliendo, con medesime date e orari, la Sala della Repubblica. Ma l'iniziativa si farà davvero? Mancano poche ore e non è arrivata alcuna comunicazione in merito ad annullamenti o rinvii. Ma intanto dalla Federazione provinciale del Pd giunge una nota in cui si spiega che "in considerazione della particolare criticità che lo svolgimento al chiuso dell'iniziativa può determinare, non essendo prevedibile il numero dei partecipanti e la possibilità concreta di mantenere le necessarie misure di distanziamento e sicurezza necessarie a prevenire il contagio da Covid 19, valutato inoltre il peculiare contesto sanitario determinato dal "focolaio" innescatosi sul territorio", la Federazione "ha caldamente invitato i candidati ad astenersi dal partecipare, nel contempo ribadendo la disponibilità degli stessi a confrontarsi sullo stesso tema e con gli stessi organizzatori dell'evento in un contesto nel quale sia meglio garantita la sicurezza della salute di tutti". Tuttavia, per il Comitato Sarzana che Botta, interviene Carlo Ruocco osservando: "La Sala della Repubblica è in veste Covid-19, quindi con un numero massimo di ingressi previsto e un servizio d'ordine che vigilerà sulla sua osservanza. Il problema del 'non sappiamo quanta gente ci sarà' quindi non si pone".