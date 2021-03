Ripristinati due vecchi sentieri, il Comune ringrazia il Cai

Sarzana - Val di Magra - L'Amministrazione Comunale di Castelnuovo Magra in una nota "ringrazia sinceramente la sezione CAI di Sarzana per aver recentemente recuperato e reso praticabile le vecchie mulattiere che portavano al Molino Soprano partendo sia da Castelnuovo Magra che da Vallecchia".



"Proprio lo scorso mese - si legge - il CAI ha tracciato e tabellato questi percorsi dando così vita ai nuovi sentieri 310 e 311. Nello specifico, il sentiero 310 parte dal cimitero del capoluogo e raggiunge i resti dello storico Molino Soprano, mentre il 311 vi arriva deviando dal 305 (sentiero "dei sassi") che parte da Vallecchia. Con queste nuove aggiunte si arricchisce la sentieristica della Valle dei Mulini e si crea la possibilità di percorsi ad anello molto interessanti immersi in una delle più belle zone naturali del nostro comune. Questi nuovi tratti, ma più in generale tutta la sentieristica del nostro territorio, chi la frequenta, chi la vive e chi la mantiene, sono un patrimonio importante per il nostro Comune che vogliamo nei mesi prossimi valorizzare. Infatti, se da una parte l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci costringe ad annullare molte attività ed iniziative previste, dall'altra ci spinge sempre di più a promuovere momenti di attività sportiva e socializzazione all'aperto, dando anche tra le altre cose una nuova vita alla nostra rete escursionistica. Infine, visto il grande interesse per questi percorsi registrato nell’ultimo periodo, l’Amministrazione comunale invita tutti coloro che visiteranno questi luoghi nei prossimi giorni e mesi a prestare sempre la massima attenzione, in particolare in presenza di ruderi ed edifici pericolanti non messi in sicurezza".