Ripartono i matrimoni in Comune ad Arcola, il micio mascotte non può mancare

Sarzana - Val di Magra - Gira voce che ormai sia stato assunto come messo comunale ed è da anni l'amata mascotte del consiglio comunale di Arcola. Parliamo del gattone randagio che ha ormai storicamente eletto a suo buen retiro la sala del parlamentino arcolano. Non è raro vederlo frequentare i consigli comunali, assistendo al dibattito con la più micesca delle noncuranze: igiene intima, sguardi feroci immotivati, dormite colossali anche al cospetto del più acceso dibattito. E oggi il felino più istituzionale che ci sia ha voluto omaggiare con la sua sorniona presenza il primo matrimonio civile celebrato ad Arcola dalla fine della fase acuta della pandemia. "Anche il gatto custode del consiglio comunale non vedeva l'ora di tornare alla normalità", ha osservato il vice sindaco Tinfena, che ha celebrato il rito. E tanti auguri a Barbara e Adriano!