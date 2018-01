Ripartono i lavori del parcheggio nel centro storico di Arcola

Cantiere di nuovo operativo entro febbraio. Orlandi e Sacchi: “Tutti i passaggi burocratici sono andati a buon fine”.

Sarzana - Val di Magra - Superati gli ultimi problemi di carattere burocratico, il cantiere del parcheggio del centro storico di Arcola è pronto a riaprire dopo una lunga attesa. Lo annuncia l’amministrazione comunale dopo che “nelle scorse ore infatti è stato risolto l’ultimo inghippo legato al ripiegamento del cantiere da parte dell'Impresa subentrante Perregrini - seconda classificata nella gara d’appalto - nell'ambito della nota Procedura di Concordato avviata dalla precedente Impresa ECO Costruzioni”.



“Tutti i passaggi burocratici che mancavano sono andati a buon fine. Tutto è pronto per la stipula del contratto della ditta seconda classificata – spiegano il sindaco Emiliana Orlandi e l’Assessore ai lavori pubblici Laura Sacchi – cautelativamente entro febbraio riprenderanno i lavori del progetto Fas per il parcheggio con annessa sala polifunzionale. Nei prossimi giorni verrà sottoscritto il contratto in corso di perfezionamento tra Comune di Arcola e la Perregrini che consentirà alla ditta di accedere al cantiere e continuare i lavori per il completamento dell’opera. A stipula del Contratto raggiunta e con tempi certi di ripresa e conclusione dei lavori, porteremo tutti gli atti in Regione affinché veicolino la richiesta di proroga rivolta al Ministero, come concordato con i Funzionari regionali in occasione dell'ultimo incontro a Genova".

Poche settimane ancora e gli abitanti del borgo arcolano vedranno riaprire il cantiere dopo circa sei mesi di disagi e preoccupazione. Una buona notizia per tutta la comunità e soprattutto per i cittadini del centro storico che più di tutti gli altri hanno subito i disagi per la presenza di un cantiere ingombrante nella sua complessità.