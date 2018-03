Ripa, la Regione invia all'Ue il bando degli altre tre lotti

Sarzana - Val di Magra - Dopo l’apertura del cantiere della Strada della Ripa, avvenuta sabato scorso, per la realizzazione dei lavori del primo lotto da parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese a cui sono state affidate le opere, oggi Ire, la società in house delle Infrastrutture di Regione Liguria, ha provveduto all’invio alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del bando per la progettazione esecutiva del secondo, terzo e quarto lotto. Lo comunica l’assessore regionale alle Infrastrutture.



In questo modo è stato mantenuto l’impegno di Regione Liguria di avviare, senza soluzioni di continuità, gli interventi per il definitivo superamento delle criticità del versante e delle difficoltà di transito.



Il bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.Il valore della progettazione esecutiva dei lotti 2, 3 e 4 ammonta a 360,000 euro circa a cui si vanno ad aggiungere 3,7 milioni di euro, già stanziati dalla Giunta regionale per la realizzazione dei lavori.