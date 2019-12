Ripa, al via bando da oltre 3 milioni per secondo e terzo lotto

Sarzana - Val di Magra - Al via il bando per il secondo e terzo lotto di lavori sulla Strada della Ripa, finanziato interamente con risorse di Regione Liguria per 3,2 milioni di euro. Il bando aprirà venerdì 6 dicembre, il termine per la presentazione delle offerte scadrà il 16 gennaio. È previsto l’avvio dei lavori entro la prossima primavera. “Proseguiamo l’intervento in piena continuità con la conclusione del 1° lotto - spiega l’assessore alla Protezione civile e Difesa del suolo Giacomo Giampedrone - che, grazie alla realizzazione della galleria paramassi, ha già sensibilmente migliorato la viabilità su questa fondamentale arteria stradale. Con questi due lotti, affidati con appalto unico e realizzati con un unico cantiere, traguardiamo un obiettivo fondamentale ovvero la messa in sicurezza dell’intero tratto”.



Il primo lotto di lavori, finanziato sempre da Regione con 3 milioni e 235mila euro, ha consentito la realizzazione di una galleria paramassi di 158 metri a protezione della strada, con la risistemazione del versante attraverso il posizionamento di barriere di contenimento. I lotti 2 e 3 prevedono la realizzazione di una seconda galleria paramassi lunga 70 metri, di barriere paramassi e paracolate e di un muro di sostegno. Il costo dei lavori è di 3 milioni e 200 mila euro per una durata stimata in 320 giorni.



“Il nostro obiettivo è duplice: da un lato – prosegue l’assessore Giampedrone - proseguire i lavori rispettando il cronoprogramma e, dall’altro, limitare il più possibile i disagi per i cittadini che percorrono ogni giorno questa strada, strategica per cittadini e attività economiche della zona per gli spostamenti rapidi da una parte all’altra della Val di Magra. Per questo, appena avviati i lavori, entro un paio di mesi sarà realizzata una strada di cantiere provvisoria, grazie alla quale il tragitto della Ripa diventerà integralmente percorribile a doppio senso”. L’assessore Giampedrone ricorda che “ancora prima di partire con la progettazione dei 4 lotti della messa in sicurezza, questa Giunta nel 2015 ha investito circa 530mila euro di fondi provenienti dalle accise per interventi che hanno permesso almeno la riapertura a senso unico alternato della strada, che era stata chiusa completamente al traffico ad agosto dello stesso anno”. Per terminare l’opera, finanziata complessivamente con 8 milioni di euro di risorse interamente regionali, seguirà il lotto 4 di consolidamento del versante sul lato con la realizzazione di un muro di sostegno.