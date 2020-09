Sarzana - Val di Magra - Causa aumento della diffusione del virus in provincia, il Manifesto per la sanità locale ha deciso il rinvio della manifestazione “La salute fuori dal mercato” programmata per il giorno 11 settembre dalle 17 alle 19.30 a Sarzana.



Saranno apposti solo striscioni sulla facciata dell’ospedale San Bartolomeo a cura di due attivisti e con il puntuale rispetto delle norme anti Covid.